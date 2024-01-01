Генпрокуратура Германии задержала американца за шпионаж в пользу Китая

Гражданин США задержан во Франкфурте-на-Майне. Мартина Д. подозревают в шпионаже в пользу Китая, указано в заявлении ведомства.

Американец задержан на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального суда от 30 октября 2024 года. В генпрокуратуре добавили, что в квартире подозреваемого идет обыск. Следствие полагает, что гражданин США согласился сотрудничать с иностранной разведкой в качестве агента секретной службы.

По данным немецких спецслужб, до недавнего времени Мартин Д. работал на вооруженные силы США в Германии. Однако в этом году он связался с представителями Китая, которым предложил передать конфиденциальную военную информацию. Эти сведения он получил во время работы в вооруженных силах США, приводит заявление генпрокуратуры ТАСС.