Группа "Море Монро" посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Участники группы "Море Монро" посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице. Они отметили, что в нем все организовано на высоком уровне.

"Мы здесь в первый раз, нам все нравится. Здесь все очень цивилизованно, дисциплинированно, все на высоком уровне, как и всегда в Москве. Количество людей впечатляет – ребята идут абсолютно осознанно, мы это уже видели на Донбассе, у ребят, которые воюют, все написано в глазах. Они знают, зачем там находятся и знают, чем рискуют", – сказал солист группы Ренат Кармаков (цитата по АГН "Москва").

Участники группы исполнили перед присутствующими несколько песен.

"Защищать Родину – это тяжелая профессия, в первую очередь, это физическая работа. Прежде всего, мы желаем нашим героям здоровья и чтобы все вернулись", – сказал Кармаков.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.