Российские войска подошли вплотную к Купянску в Харьковской области. Подразделения ВС России находятся в нескольких километрах от города, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев подчеркнул, что российские бойцы сохраняют за собой инициативу на поле боя. Это возможно благодаря тому, что установлен контроль за логистическими путями боевиков ВСУ.

Глава администрации отметил, что российские военные постепенно продвигаются вглубь территории в Харьковской области, занимая опорные пункты ВСУ. От пригорода Купянска их отделяет несколько километров, передает РИА Новости.