Мишустин потребовал обеспечить россиян доступными овощами

Правительство должно крайне внимательно следить за обеспечением россиян продуктами. В частности, это касается доступности овощей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Глава Минсельхоза Оксана Лут, в свою очередь, сообщила премьеру, что в России в этом году будет собрано 44 миллиона тонн сахарной свеклы и более семи миллионов тонн картофеля. Кроме того, в закрома поступит около 1,2 миллиона тонн риса – что близко к рекорду за всю историю современной России.

По данным кабмина, инфляция в сегменте продовольственных товаров в октябре опередила непродовольственную сразу в четыре раза — 0,48% против 0,12%. Как стало известно, Минсельхоз, Минпромторг и ФАС намерены расширить перечень продовольственных товаров, наценки на которые производителям и торговым сетям рекомендуют ограничивать, передает ТАСС.