Сотни россиян застряли на круизном лайнере в японском порту

Свыше 500 россиян застряли на круизном лайнере в японском порту Йокогама. Из-за поломки судна пассажиры опаздывают в конечный пункт назначения Шанхай. У туристов сгорают авиабилеты, у некоторых заканчиваются визы. По словам очевидцев, пассажиры пытаются самостоятельно покинуть борт, но паспорта не отдают.

Этот крик души услышали многие - родственники туристов, друзья, просто сочувствующие. Ситуация действительно вопиющая. Четыре с половиной тысячи человек, среди которых более пятисот россиян, спокойно бороздили морские просторы, ни в чем себе не отказывали. Но неожиданно застряли на чужбине в прямом и переносном смысле.

Круизный лайнер с красивым названием "Спектр морей" сломался в японском порту Йокогама. Чинить его будут двое суток. На берег сойти не дают - ни погулять, ни с местными пообщаться. Поскольку по правилам компании-владельца лайнера паспорта у туристов отбирают и возвращают лишь в конце круиза. А когда он будет, этот конец, неясно. В результате обратные авиарейсы у большинства - под угрозой срыва.

Потратив не одну сотню евро на круиз, туристы могут расстаться с не меньшей суммой - уже купленные билеты сгорят, придется покупать новые. В официальном бортовом письме всех пытались успокоить: будут кормить, бесплатно поить алкоголем. Но сбить градус напряжения не получилось.

Подробнее – в репортаже