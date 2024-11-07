"Купол Донбасса" отразил атаку американского ударного дрона

Американский дрон пытался атаковать Старобешевскую теплоэлектростанцию в Донецкой народной республике. Беспилотник был перехвачен системой противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса".

Как пишут "Известия" со ссылкой на региональное управление ФСБ по региону, беспилотник самолетного типа был оснащен фугасной боевой частью весом 15 килограммов. Его целью был критически важный для региона объект энергопромышленности. Старобешевская ТЭС питает центральные и южные районы ДНР.

Издание уточняет, что после отражения атаки взрывотехники УФСБ установили, откуда был инициирован боевой заряд, и деактивировали взрывной механизм. Пострадавших и разрушений нет.