В Госдуме предложили Шаману уступить сцену молодым музыкантам

Представитель певца Шамана предложил партии "Новые люди" самим выступать на концертах, посвященных дню города в Томске. Как предположил сообщивший об этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, для артиста гонорар меньше 1 миллиона бюджетных рублей, видимо, оскорбителен.

Вице-спикер напомнил, что только внес в парламент законопроект, ограничивающий траты на бюджетные концерты. И сразу нашлись "исключения".

Даванков заявил, что принимает предложение Шамана. У "Новых людей" в Томске есть отличный проект "Голос города". Здесь предоставляются площадки для выступления талантливым молодым исполнителям, которым сложно пробиться без связей и федерального пиара. Если Шаман действительно готов уступить сцену, молодые яркие музыканты охотно его заменят - причем бесплатно.

Парламентарий отметил: для артистов, которые хотят заработать денег, есть коммерческие площадки. Они могут продавать билеты – и зарабатывать, как это делается во всем мире. Бюджетные средства пусть останутся регионам - лишних денег в стране нет, заключил депутат.

Как ранее рассказала "ТВ Центру" таролог Этери Ломидзе, после развода Шамана могут ждать трудности с новыми проектами, финансами и целями в карьере. По ее мнению, Ярослав Дронов может столкнуться с нехваткой мотивации и не всегда будет четко видеть, куда двигаться дальше.