Эксперт усомнился в снижении цен на масло после поставок из ОАЭ

В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) слишком дорогое содержание коров, чтобы производить дешевое сливочное масло. Об этом "ТВ Центру" рассказал эксперт из РАНХиГС Анатолий Тихонов.

"В жарких Эмиратах коровы содержатся в условиях с кондиционерами. Но вот сырье арабы закупают из Новой Зеландии, что влияет на стоимость", - говорится в сообщении в Телеграм-канале.

По словам эксперта, поставки масла из ОАЭ вряд ли существенно повлияют на цены.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев велел разобраться с подорожанием сливочного масла. По его словам, молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса, поэтому государство поддерживает сельхозпроизводителей.