В Киеве оценили шансы Зеленского отказаться от мирного плана Трампа

Шансы украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от плана завершения конфликта, если его предложит избранный президент США Дональд Трамп, близки к нулю. Оценки источников в политических кругах Украины приводит издание "Страна.ua".

Зеленский не сможет пойти в отказ, если Трамп и госдеп утвердят план прекращения войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО. И при условии, что на это будет согласен президент Росси Владимир Путин. Украина сейчас не в т ом положении, чтобы отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно.

Как сообщалось ранее, советники Трампа предложили заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта - и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. В Кремле пришли к заключению, что план Трампа носит абстрактный характер.