КПРФ провела в Москве митинг по случаю годовщины Октябрьской революции

КПРФ по традиции провела сегодня в Москве митинг по случаю 107-й годовщины Октябрьской революции. У памятника Карлу Марксу собрались члены и сторонники компартии, представители других организаций.

По итогам митинга его участники приняли резолюцию. Затем колонна во главе с Геннадием Зюгановым проследовала на Красную площадь, где возложила цветы к мавзолею Ленина. После чего лидер КПРФ выступил перед своими соратниками и журналистами, затронув, в частности, ситуацию на Украине.

"Наш поклон, привет ребятам, которые сражаются за русский мир, за нашу свободу и независимость на передовой. Мы отправили туда 130 конвоев, приняли 20 тысяч детей и продолжаем максимально помогать. В этой святой борьбе они борются против нацизма, фашизма, за реальную свободу, за освобождение братской Украины, за нашу дружбу", - заявил Геннадий Зюганов, председатель КПРФ.