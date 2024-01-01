Собянин рассказал, что построят в рамках программы создания мест приложения труда

В ТиНАО будет создан центр подготовки сборных России по баскетболу. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, планируется возвести более 80 объектов, благодаря которым будет создано свыше 158 тысяч рабочих мест.

"Инвестиции в создание рабочих мест: до 2030 года построим промышленные, логистические, спортивные и образовательные комплексы, школы, детские сады и офисы. С начала 2024-го суммарная площадь объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда выросла в два раза по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва заключила более 130 соглашений на строительство свыше 200 объектов мест приложения труда. В результате в столице появятся более 290 тысяч рабочих мест.