Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому в Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями шеи и ноги.

Взрывом в двух квартирах дома выбиты окна, повреждены внутренняя отделка и стены. Из-за атак еще трех дронов выбиты окна, повреждены инфраструктурный объект и легковой автомобиль.

Беспилотники ВСУ также атаковали село Репяховка Краснояружского района. Повреждения получила линия электропередачи, что привело к отключению света. Ремонтные работы начнутся после согласования с Минобороны России.