Мир кардинально меняется. Но западные элиты готовы пойти на все, чтобы не допустить этих изменений – и подводят человечество к опасной черте. Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба.

Путин подчеркнул, что ход истории остановить невозможно. Однако на Западе нетерпимы к любому инакомыслию и поддерживают неонацизм. Демократию начинают трактовать не как власть большинства, а власть меньшинства. В результате в самих этих страна нарастает хаос и системный кризис, приводит слова президента ТВЦ.