Путин: Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага

Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос "Мы или они". Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на Валдайском форуме.

Вместе с тем, по словам российского лидера, Запад слепо верит в собственную безнаказанность, однако это грозит трагедией. Путин отметил, что коллективный Запад предпринял попытку отлучить нашу страну от мировой экономической и политической систем, введя санкции, но они не возымели эффекта.

В этом году в Сочи проходит XXI Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". Как отмечали в Кремле, тема заседания с участием президента – "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".