Президент России Владимир Путин напомнил о совместных усилиях, предпринятых миром для победы над нацизмом в середине прошлого века. Страны были едины в намерении не допустить повторения, заявил российский лидер на сессии Валдайского дискуссионного клуба. Путин отметил, что сегодня Запад поддерживает нацизм.

Президент напомнил также, как СССР поддерживал страны Африки и Латинской Америки. Советский Союз выступал против "холодной войны" и любых барьеров между странами. Подход, возможно, был наивным, но диктовался искренними пожеланиями мира и всеобщего блага, подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что Россия миру нужна. Западу не удастся отлучить ее от мира путем санкций. Этого не в силах изменить никакие решения вашингтонских или брюссельских политиков, приводит слова Путина ТВЦ.