Путин выступил против барьеров и прерывания связей в мире

Владимир Путин призвал к открытости. Президент России - против барьеров и прерывания связей в мире. Российский лидер выступил на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба.

Путин подчеркнул, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов. Никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным, приводит слова президента ТВЦ.

Также, по словам российского лидера, не должно быть ситуации, когда модель одной страны берется за что-то универсальное и навязывается другим. Мир меняется, появляются новые центры силы – и нужно, чтобы менялось правовое регулирование, считает Путин.