Путин назвал принцип нового мироустройства

Владимир Путин назвал важный принцип нового мироустройства. Выступая на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба, президент России подчеркнул, что неравенство – бич современного мир. А важный принцип следующий: справедливость - для всех.

Путин привел в пример восточную идеологию гармонии, которую можно сформулировать так: я выигрываю, и ты выигрывай. По словам российского лидера, русские люди, все народы России всегда исходили из того, что надо не продавить, а убедить и заинтересовать.

Президент России также отметил: даже среди членов НАТО есть те, кто проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС. Это объединение - прототип нового, свободного и не блокового характера отношений между странами, приводит слова путина ТВЦ.