Дальний Восток получит около 3 млрд руб. на развитие центров экономического роста

Почти 3 миллиарда рублей выделят на развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Средства в том числе пойдут на строительство досугового центра и сельской школы в Якутии, а также на модернизацию нескольких медицинских, образовательных учреждений в Забайкалье.

Ещё один вопрос - поддержка АПК. Необходимые средства заложены на следующий год. На субсидии кредитных программ для аграриев из-за повышения ключевой ставки ЦБ дополнительно выделят более 30 миллиардов рублей. Под особым контролем и весенняя посевная кампания.