Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству

Наша страна никогда не была инициатором применения силы, но в то же время при необходимости Россия предпримет все меры для своей защиты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на Валдайском форуме.

По словам российского лидера, Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству. Путин отметил, что западные страны используют Украину как способ избавиться от русских.

Ранее Путин заявил, что Москва не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос "Мы или они".

В эти дни в Сочи проходит XXI Ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай".