Путин оценил мужество Трампа во время покушения

Владимира Путина впечатлило поведение избранного президента США Дональда Трампа во время покушения. Президент России назвал американского коллегу мужественным человеком.

Путин подчеркнул, что человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Трамп, по словам российского лидера, проявил себя правильно, мужественно, как мужчина.

Как заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба, все президенты США - интересные люди. Трудно представить, чтобы на вершине власти в одной из ведущих стран оказался человек ничтожный. Путин заметил, что тот же Джордж Буш (младший) – как бы его ни представляли человеком с низким IQ – ничем не уступает сидящим в зале, передает ТВЦ.