Путин оценил перспективы единой валюты БРИКС

Страны БРИКС на прошедшем недавно саммите договорились о создании инвестиционной платформы. Президент России Владимир Путин пояснил, что это позволит ускорить темпы развития тех государств объединения, которые в этом больше всего нуждаются.

По словам Путина, на сегодняшний день дает результат использование национальных валют в рамках БРИКС. Глава государства уточнил, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах. А со странами БРИКС - это уже 88%, отметил президент.

Российский лидер отметил, что говорить о создании единой национальной валюты в БРИКС пока рано, передает ТВЦ. Такой цели не стоит. Что касается использования доллара, Россия, подчеркнул глава государства, не отказывается от его использования, это США отказывают в его использовании России. А тем временем расчеты в американской валюте в мире постепенно сокращаются, подчеркнул Путин.