Российские Вооруженные силы применили высокоточное оружие для поражения военных целей и объектов ВПК в Киеве и ряде областей Украины.

В зоне спецоперации наши подразделения накануне освободили село Кременная Балка в ДНР. На этом участке фронта в районе Курахово идет охват позиций боевиков.

На южнодонецком направлении надежное прикрытие наших подразделений и различных военных объектов обеспечивают расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" группировки "Восток". Всепогодная тактическая установка может работать как в ручном режиме, так и в автоматическом, самостоятельно отслеживая небо. "Тор" поражает все типы воздушных целей вплоть до снарядов РСЗО "Хаймарс" и управляемых авиабомб, но основная работа - уничтожение вражеских дронов.

В курском приграничье надежную поддержку с воздуха российским подразделениям оказывает армейская авиация. В этот раз штурмовики Су-25 ударили по скоплению бронетехники и личного состава ВСУ. Пуски ракет "Грачи" выполнили парами. По данным разведки, замаскированные вражеские цели уничтожены, и экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.