Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рядовой Вадим Соломахин с товарищами при штурме опорного пункта был атакован вражескими дронами-камикадзе. Меткими выстрелами из личного оружия Соломахин уничтожил четыре коптера, лишив боевиков поддержки с воздуха. Неприятель отступил.

Младший сержант Евгений Данилов обнаружил на подступах к нашим позициям бронеавтомобиль ВСУ с группой диверсантов. Огнем из гранатомета он поразил машину и ликвидировал боевиков. Важный тактический рубеж российскими мотострелками был удержан.