Российская система противовоздушной обороны (ПВО) вновь успешно пресекла попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, всего в ночь на пятницу, 8 ноября, уничтожено и перехвачено 17 украинских беспилотников.

При этом шесть аппаратов были перехвачены над территорией Воронежской области; шесть – над территорией Саратовской области. Еще четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области.

7 ноября американский дрон пытался атаковать Старобешевскую теплоэлектростанцию в Донецкой народной республике. Беспилотник был перехвачен системой противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы под названием "Купол Донбасса". Пострадавших и разрушений нет.

Также сообщалось, что украинский беспилотник впервые был сбит над Дагестаном. Глава республики Сергей Меликов призвал всех соблюдать спокойствие и ни в коем случае не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам.