Политолог Камкин о ситуации в Германии: В светофорной коалиции перегорела лампочка

Что происходит с Германией - всего лишь конфликт среди политиков или сползание страны в глубокий кризис? В чем причины падения рейтингов Олафа Шольца и его партии? И насколько чувствительно ударила по интересам рядовых немцев поддержка Берлином Украины?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Ситуация вопиющая. В светофорной коалиции перегорела лампочка. Министр финансов Кристиан Линднер очень долго пытался образумить Шольца. Объяснял, что нельзя наращивать долговое бремя. Что и так дефицит бюджета, падает экономическое производство, а еще Украину надо кормить. И, видимо, на обострение конфликта Линднер пошел (понимая при этом, что Шольц его уволит), чтобы спасти свою партию перед внеочередными выборами", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео.