Под кайфом и в смятении: как в Киеве отреагировали на победу Трампа

Смятением охвачен мир. Волна страха прокатилась по земному шару. Все, кто худо отзывался о Дональде Трампе, вздрогнули. Все, кто молчал, с высоких трибун начали обличать тех, кто бранил дурными словами нового бывшего Президента США. Трамп им давно пообещал - настанет час расправы.

СМИ уже перечисляют список жертв - с кем энергичный победитель расправится в первую очередь и насколько страшна будет его месть. Хиллари Клинтон, Барак Обама, семейка Байденов, Марк Цукерберг - всем достанется.

В Киеве паника: Зеленского новый президент совсем не любит. Желающие сотрудничать с новым лидером Америки выстроились в очередь. Хотя и не ждут от него ничего хорошего. Эмманюэль Макрон поздравил и дружбу предлагает. Тот самый Макрон, с которым Трамп во время встречи в Вашингтоне обращался не то как с лакеем, не то как с нашкодившим подростком.

Европейцев Трамп, прямо скажем, откровенно презирает. И пока европейские политики клянутся поддерживать Украину до последнего евроцента, люди посмышленее вспоминают, как Дональд Трамп обещал прекратить конфликт за 24 часа. Позвоню Путину, позвоню Зеленскому… Но то ли номер забыл, то ли связь барахлит.

Виктор Орбан, венгерский премьер, давно призывавший прекратить украинский конфликт, давно и откровенно троллит Зеленского: "То, что до сих пор существовало как план, оказалось планом поражения. С этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть".

С приходом грозного начальника притихли в Киеве. Этот деньги умеет считать. Если с Макроном обращался как с прислугой, то Зеленского и на порог не пустит с его "победным планом". Да еще и денег лишит. Смятение и страх.

Первым сменил квалификацию полузабытый Петр Алексеевич Порошенко. Который оперативно выложил методичку - пять красных линий. О чем нужно договариваться Трампу и Зеленскому. Никаких компромиссов по независимости того, что осталось от Украины. Санкции против Москвы сохранить до тех пор, пока Россия не отдаст свои территории. В НАТО Украину можно сразу не принимать. Не к спеху. Отличный план. А то Дональд Трамп в своей усадьбе Маро Лаго каждый день спрашивает: "Ну что там Порошенко думает? О чем Зеленский молчит?".