"Путин — звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирождённый бомбардир, прирождённый бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира". Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня.

Он также отметил, что Путин разоблачил "лживую дипломатию", с которой Россия сталкивалась в течение многих лет. Венесуэльский президент подчеркнул, что РФ своевременно приняла меры против угрозы фашизма со стороны Украины.