Выступление Владимира Путина на "Валдае". Ключевые тезисы

За два десятка лет существования международного дискуссионного клуба "Валдай" характер проблем, обсуждаемых здесь, неоднократно менялся. Пять лет назад эксперты рассуждали о том, что прежний мировой порядок уходит в прошлое. Год назад центральной темой стали тезисы президента Владимира Путина о принципах будущего мироустройства. В этот же раз участники заседаний дискутировали о решение главных проблем современности и основе нового справедливого мира, в котором, безусловно, заинтересовано большинство стран.

Пока, впрочем, новые правила лишь формируются. Однако некое понимание будущего миропорядка уже есть. О нем Путин говорит подробно, предупреждая, впрочем, что эпоха перемен всегда чревата конфликтами.

Здесь и далее - высказывания главы государства.

Прежний миропорядок безвозвратно уходит. А за формирование нового разворачивается непримиримая борьба. Это даже не схватка за власть, а за геополитическое влияние. Это столкновения самих принципов. От его исхода будет зависеть, сможем ли мы построить мироздание, которое позволит развиваться всем. Сможет ли человеческое общество остаться обществом, а человек остаться человеком. Казалось бы, альтернативы этому нет. Но она есть. Утрата традиционных ценностей, отказ от классических принципов демократии. Все чаще демократию начинают трактовать как власть меньшинства. И противопоставляют ее свободе.

Речь прежде всего про западные демократии, давно уже растоптавшие те принципы, которые сами когда-то пропагандировали. Примеров этой деградации десятки. Одна санкционная истерия в отношении России чего стоит.

В Вашингтоне никак не могут понять - мир изменился. И той власти и могущества, которое США получили после развала СССР, у них больше нет. Да и Россия уже давно не та, что в 90-х.

Россия борется за свои права, за свой суверенитет. На протяжении прошлых десятилетий все выглядело хорошо. Из "семерки" сделали "восьмерку". Но приезжают на ту же "восьмерку", а до встречи уже собралась "семерочка" и между собой что-то пообсуждали. А потом приглашают Россию. Смотрят с улыбкой. По плечу похлопают. А на практике все наоборот. Просто плевать хотели на наше мнение. Это стало выглядеть как ползучая интервенция, которая была направлена на разрушение страны.

Для этого финансировалась война на Кавказе, напомнил президент. Для этого расширялось НАТО, замахнувшись уже на бывшие советские республики.

Добрались и до Украины. В 2008 году приняли решение открыть двери НАТО. С какого перепуга? Какие-то сложности были? Ну спорили мы про газ. Но зачем было создавать условии для конфликта. Освоение наших исторических территорий пошло. Поддержка режима с явным неонацистским уклоном. Поэтому мы не только за свою свободу боремся, а защищаем всеобщую свободу. Всем должно быть понятно, давить на нас бесполезно. А вот договариваться с учетом наших интересов мы всегда готовы.

В этом контексте ожидаемо возникает тема американских выборов.

Можно по-разнмоу относиться к Трампу. Он бизнесмен. И мужественный человек. Мужественно проявил себя во время покушения. Что касается политики, такое впечатление, что его затравили. Он боялся шаг сделать. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Что он будет делать – это его вопросы. Но что говорилось публично, то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса - на мой взгляд, это заслуживает внимания. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием.

Президента спрашивали про сохранение климата на планете. Задавали вопросы про БРИКС. А также отказ от доллара, к которому якобы стремиться Россия.

Ближе к концу итоговой сессии Путин снова возвращается к США. Президент еще раз подчеркивает - Россия открыта к диалогу. И надеется, что у Вашингтона хватит благоразумия, чтобы не привести мир на грань глобального конфликта. Хотя такой вариант, намекнул Путин, там явно рассматривают.