В Россию из Ливана вернулись еще 89 человек

В Россию из Ливана вернулись 89 наших соотечественников, в том числе 34 ребенка, которые пожелали покинуть зону конфликта.

Их эвакуировали по указанию Владимира Путина. Спецборт МЧС приземлился накануне вечером в аэропорту "Домодедово". В пути людей сопровождали психологи.

В Ливан Ил-76 доставил предметы первой необходимости, лекарства, всего около 24 тонн грузов. Это уже третий гуманитарный рейс МЧС в республику.

Тем временем Ливан продолжает подвергаться обстрелам со стороны Израиля. Жертвами за минувшие сутки стали 52 человека, более 160 ранены. ЦАХАЛ нанесла массированные удары по провинциям Набатия и Баальбек-Хермель.

Растет число жертв конфликта и в секторе Газа. В столице анклава и в Хан-Юнисе взорваны жилые дома - погибли 11 человек. В ответ 125 ракет по еврейскому государству выпустило ливанское движение "Хезболла".