Госдеп: США поддержат Украину в случае решения начать мирные переговоры

Если глава киевского режима Владимир Зеленский решится на мирные переговоры с Россией, Вашингтон поддержит его в этом решении. Такое заявление сделал в четверг, 7 ноября, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Чиновник отметил, что "в конечном счете решение принимать ему, а не нам", а сам Вашингтон не собирается навязывать украинской стороне сроки, в которые Киев должен был бы начать переговоры с Москвой.

Вместе с тем Миллер заявил, будто "мы не видим никаких указаний на то, что руководство России намерено прекращать боевые действия", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о публикациях американских СМИ по "плану Трампа". Источники уверяют, что работа над ним уже идет. Однако в Кремле заявили, что "там же все обезличенное", и больше "похоже на план The Wall Street Journal по Украине", чем на план новоизбранного президента Соединенных Штатов.

При этом российский лидер Владимир Путин поздравил в прямом телеэфире Трампа с переизбранием, заявив, что готов к контактам — в частности, что ему не зазорно и самому позвонить в Вашингтон. Также президент России назвал заявления Трампа насчет украинского кризиса заслуживающими внимания.