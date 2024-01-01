Изменившийся принц Уильям впервые высказался о смертельно опасной болезни: "Это было жестоко"

2024 год выдался тяжелым для принца Уильяма. Почти одновременно стало известно о смертельно опасных болезнях у его отца Карла III и супруги Кейт Миддлтон. И если первый, потому что глава государства, обязан был сразу же оповестить о раке страну, то вторая молчала до последнего. Пока весь мир не начал мусолить самые скандальные и невероятные версии, куда пропала Кэтрин с конца 2023 года, та не сказала ни слова. Лишь в марте она объявила, что у нее тоже рак.

Сложно представить, что чувствовал в то время ее муж, принц Уильям. Сейчас, когда самое сложное позади, супруг Кейт Миддлтон сильно изменился: он отпустил бороду, похудел. Поклонники убеждены, что метаморфозы с внешностью - результат сильнейших переживаний. И они оказались правы. В новом интервью Уильям признался, что ему было очень сложно, передает Starhit.

"Честно? Это было ужасно. Наверное, это был самый тяжелый год в моей жизни. Поэтому было очень трудно пытаться справиться со всем остальным и не сбиться с пути. Но я так горжусь своей женой, я горжусь своим отцом за то, какой путь они проделали. Но с точки зрения личной семейной жизни, да, это было жестоко", - разоткровенничался Уильям.

К счастью, Кейт Миддлтон удалось выкарабкаться. Не так давно она заявила, что успешно прошла курс лечения. А вот Карлу III, говорят, не так хорошо. Из-за тура в Австралию он отложил химиотерапию, и теперь чувствует себя неважно.