Застрявший в Японии лайнер с россиянами отправился в Китай

Застрявший в Японии круизный лайнер "Спектр морей" (Spectrum of the Seas) с россиянами на борту отплыл в китайский Шанхай.

Специалисты завершили ремонт двигателя, передает ТАСС. Судно покинуло порт Йокогамы в 11:30 по местному времени (05:30 мск). Ориентировочно лайнер прибудет в Китай 11 ноября.

Лайнер "Спектр морей" (Spectrum of the Seas) компании Royal Caribbean совершал семидневный круиз по Азии. На борту отдыхали порядка 600 россиян. Корабль должен был прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, но в японском порту Йокогама случилась поломка.

Из-за переноса сроков прибытия в Китай у многих туристов сгорают дорогие невозвратные билеты. Новый билет на рейс Шанхай – Москва стоит в районе 250 тысяч рублей. По словам пассажиров, туроператор уже пообещал компенсировать затраты на билеты, пишет telegram-канал Baza.

Накануне россияне попросили консульство России и власти Японии обеспечить им перелет из Токио в Шанхай.