Валерий Меладзе стал самым дорогим среди уехавших из России артистов

Валерий Меладзе перед новогодними корпоративами поднял цену на три миллиона рублей. Теперь его гонорар рекордный среди уехавших из России артистов — 15,5 миллионов рублей. Но эти деньги певец готов отработать на все 100%.

В частности, артист исполнит все свои хиты для русскоговорящей публики за час в любой точке мира. Ограничений на взаимодействие с дамами нет. А это означает, что есть реальный шанс красиво ворваться в его грешную жизнь, взобраться на сцену и что-нибудь нашептать артисту на ушко, передает телеграм-канал SHOT.

Кроме того, райдер Валерия Меладзе заказчика может приятно удивить. Певец имеет весьма скромные запросы. Так, например, он готов остановиться и в четырехзвездочном отеле, а в номер просит лишь чай и баночку черешневого варенья. Но вот перед выходом на сцену Меладзе предпочитает "заправляться" кое-чем погорячее. В гримерке должны стоять две бутылки Macallan 12-летней выдержки и кока-кола.