Жителя Крыма задержали за передачу данных о ПВО в Феодосии

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя за передачу сведений о Вооруженных силах (ВС) России Украине.

Как стало известно спецслужбе, мужчина 1992 года рождения связался с украинской разведкой и передавал ей информацию о местах дислокации военных объектов и средств противовоздушной обороны (ПВО) в Феодосии. В частности, он намеренно проезжал мимо нефтебазы и морского порта со включенной геолокацией.

На допросе задержанный рассказал, что за свою работу получил вознаграждение. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В настоящий момент мужчина арестован, сообщили в УФСБ.