Трамп допустил возможность проведения переговоров с Путиным

Республиканец Дональд Трамп, набравший достаточно голосов выборщиков, чтобы победить на выборах президента США, прокомментировал вероятность скорого общения с российским лидером Владимиром Путиным.

В ответ на соответствующий вопрос американский политик заявил: "Я думаю, мы поговорим". Трамп подтвердил, что до сих пор такой беседы не было, хотя он уже успел пообщаться "примерно с 70 мировыми лидерами", сообщает NBC News.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил в прямом телеэфире Трампа с переизбранием, заявив, что готов к контактам — в частности, что ему не зазорно и самому позвонить в Вашингтон. Также президент России назвал заявления Трампа насчет украинского кризиса заслуживающими внимания.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключить вероятность общения главы российского государства Владимира Путина с Дональдом Трампом еще до церемонии инаугурации избранного президента США. Но на предположение о том, что Москва связывалась с Вашингтоном после выборов в Соединенных Штатов, Песков поинтересовался, "почему мы должны связываться".