Кремль оценил вероятность изменения экономической риторики США

Россия не ждет изменений экономической риторики США в отношении России с возвращением в Овальный кабинет Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление сделал в пятницу, 8 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос представитель Кремля ответил отрицательно, заявив, что никаких изменений в этой области от Вашингтона Москва не ожидает, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Россия не проводит намеренную политику дедолларизации — это не наша страна отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали. Он заявил, что Соединенные Штаты пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил позицию Москвы, сформулированную главой государства Владимиром Путиным. Она состоит в том, что мы готовы к равноправному диалогу, если и когда с американской стороны будет продемонстрирована серьезность намерений договариваться по-честному.