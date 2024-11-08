В Амстердаме произошла серия нападений на израильских болельщиков

По меньшей мере 12 человек пострадали и более 50 задержаны после массовых беспорядков в Амстердаме после футбольного матча с израильской командой.

Погромы начались после футбольного матча между тель-авивским "Маккаби" амстердамским "Аяксом". Израильтяне проиграли со счетом 0:5. В массовых драках приняли участие болельщики обеих команд, а также местная молодежь. Кроме того, неизвестные в масках, кричащие палестинские лозунги, открыли охоту на израильских фанатов с ножами.

По данным местных СМИ, конфликт мог начаться из-за сорванного с фасада одного из домов палестинского флага, либо это могла быть заранее спланированная "засада пропалестинцев".

Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал своим гражданам в Амстердаме оставаться в отелях.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков. Для нее задействуют грузовые самолеты, медицинские и спасательные команды, передает РИА Новости.