Петренко заплатил Климовой миллионы

Несмотря на то, что Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись еще десять лет назад, актер до сих пор выплачивает экс-супруге крупные суммы по алиментам. Это связано с соглашением, которое подписали стороны после расставания. В результате к началу этого года долг Петренко превышал 9,2 миллиона рублей.

Однако сейчас стало известно, что за последние месяцы артисту удалось погасить часть задолженности. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Игорю Петренко осталось выплатить два миллиона 369 тысяч рублей.

Отметим, что скоро артисту не нужно будет ничего платить. Дело в том, что осенью 18 лет исполнилось старшему сыну Игоря Петренко и Екатерины Климовой Матвею. А весной совершеннолетия достигнет и их второй общий сын Корней.