Народ пришел в ужас от совместного альбома "Ленинграда" и Инстасамки

Группа "Ленинград" и Инстасамка выпустили совместный альбом. Работа получила название "Бумеры и зумеры". Всего в альбоме шесть песен: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай лав ю", "Русские вперед" и "Рок".

В песне "Хорошо" Сергей Шнуров и Инстасамка поют о желании танцевать до утра. При этом мотив припева очень похож на популярную в нулевые годы песню "Кислотный DJ" певицы Акулы. Композиция "За деньги нет" стала зеркальной версией хита Инстасамки "За деньги да". Предпоследняя песня на альбоме начинается с повторения речевки "Русские вперед", а после Инстасамка поет о том, что она "делает что хочет" и не замолчит даже за деньги.

Народ совместную работу "Ленинграда" и Инстасамки воспринял скептически.

"Ужасный дуэтик. Гнать надо, а не приветствовать это непотребство, а потом спрашивают, что у нас с молодёжью творится. Зато на Шамана бочку катят", - возмущаются слушатели в соцсетях.

О том, что Инстасамка станет новой вокалисткой "Ленинграда" стало известно в конце октября. Для группы альбом "Бумеры и зумеры" стал первой работой за шесть лет.