Рэпер Гуф во время ломки перегрыз провода

После дебоша в бане рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) находится в реабилитационном центре. Стало известно, что во время ломки из-за отмены запрещенных веществ Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета. Устройство лежало на столе. Артист напал на аппарат, а потом разрисовал окна надписями с призывами все уничтожить и всяческой бранью, передает телеграм-канал Mash.

Спустя время Долматову стало лучше. Он извинился за свое поведение, причем отдельно перед дежурными медсестрами, которых постоянно вызывал в палату, нажимая тревожную кнопку.

Ранее стало известно, что Алексей мучался галлюцинациями. Ему казалось, будто он находится не в рехабе, а в тюрьме.

Напомним, рэпер лежит в одноместной палате и жалуется, что ему скучно. Никакой связи с внешним миром у Гуфа нет, телефон отобрали, посещения запрещены.

В отношении рэпера Гуфа возбуждено уголовное дело. Дело заведено о грабеже группой лиц, рэперу грозит до семи лет лишения свободы.