Российский лидер Владимир Путин — настоящая звезда международной политики, как португалец Криштиану Роналду в футболе. Такое сравнение использовал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро вспомнил о саммите БРИКС в Казани, назвав его историческим. Политик подчеркнул, что там был достигнут "большой успех" при активнейшем участии Владимира Путина, который "принимал все делегации, двусторонние встречи, присутствовал на пленарном заседании".

Президент Венесуэлы отметил, что Путин — "прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира", сообщает РИА Новости.

В июле после президентских выборов в Венесуэле Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и подчеркнул, что он "всегда желанный гость на российской земле", а отношения между Москвой и Каракасом продолжают развиваться в ключе стратегического партнерства.

Мадуро не раз высказывался против действий Запада в контексте российской специальной военной операции. В частности, он заявил, что конфликт на Украине "продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений", потому ЕС и США воспрепятствовали заключению мирного договора между Москвой и Киевом.