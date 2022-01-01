Владелец IKEA продал последний актив в России

Шведская компания Ingka Group, которой принадлежит IKEA, продала свой склад в подмосковном Есипово. Об этом рассказали два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Как сообщает РБК, информацию о закрытии сделки по продаже последнего актива IKEA в России подтвердил представитель бизнесмена Роберта Узилова, который и приобрел склад.

Речь идет о дистрибьюторском центре, который шведская компания открыла в 2003 году, он обслуживал все магазины шведского ретейлера в России. После начала СВО и решения IKEA приостановить, а затем и прекратить работу на российском рынке этот склад не функционировал.

Один из известнейших в мире сетевых ретейлеров IKEA решил уйти из России после начала специальной военной операции. Однако уже в августе 2022 года источники рассказали, что компания "планирует вернуться самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления", а магазины IKEA пока будут закрыты или, вероятно, сданы в аренду.

Уже в ноябре 2022 года сообщалось, что "Яндекс.Маркет" выкупил все оставшиеся в России товаров IKEA — это более 20 миллионов товаров во всех категориях, которые появились затем на российском маркетплейсе. При этом IKEA закрыла логистические офисы в Москве и Минске, а производственные активы распродала.