ФСБ изъяла тонну кокаина при попытке переправить его в ЕС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли тонну кокаина более чем на 3,5 миллиарда рублей, который транзитом перевозили через Россию в одну из стран Европейского союза. Об этом в пятницу, 8 ноября, рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.

Как уточнили в ведомстве, на территории Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из балканских стран. Они грузили в тайник автомобиля 984 килограммовых брикетов с кокаином, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза.

Они же пытались сбыть 20 килограммов кокаина через тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области. Правоохранители задержали эстонца и двоих россиян, которые пытались забрать наркотик из схрона, сообщает ТАСС.

Ранее бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа предъявили обвинение в контрабанде 673 килограммов кокаина. Она с сообщником планировала переправить наркотик стоимостью от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей через Москву в Европу.

Российский лидер Владимир Путин потребовал усилить борьбу с наркотрафиком — установить, где производят наркотики, а затем пресечь каналы поставок из-за границы.