Выставка мозаичных произведений открылась в центре искусств "Флигель"

"Рефлексия в камне" - так называется уникальная выставка мозаичных произведений, которая открылась в центре искусств "Флигель".

Ведущие художники России представили более 100 работ из разнообразных материалов. В том числе - из камня, стекла, керамики и металла. Посетителям также предлагают мастер-классы по мозаике, кураторские экскурсии и лекции об искусстве.

В своих произведениях авторы рассказали о чувствах и взглядах на различные аспекты современной жизни.

"Я затронула тему взаимоотношений между людьми. Не только в паре, но и человеческие взаимоотношения, дружеские. Каждый зритель может увидеть разные смыслы. Кто-то увидит пару, которая находится в конфликте. Кто-то увидит просто незнакомых людей, которые находятся в своих мыслях, мечтаниях. Поэтому я и хотела, чтобы каждый зритель увидел что-то свое", - рассказала художница Вероника Белова.