Маленький Йемасси превратился в город обезьян. По улицам гуляют не кошки, а макаки. Размером как раз с обычную кошку. 43 особи женского пола вырвались на свободу из научной лаборатории - здесь находится одно из немногих в США коммерческих предприятий по разведению приматов.

"Новый смотритель, видимо, не до конца запер дверь в вольер, и обезьяны каким-то образом смогли ее открыть. Это очень социальные животные, они перемещаются группами. То есть когда одна смогла выйти, остальные последовали за ней", - рассказал Грег Вестергаард, руководитель компании "Альфа Дженесис".

Полиция Йемасси ищет макак с помощью тепловизоров, ловушек и приманок с едой. Местных жителей просят не контактировать с приматами. Дикие животные могут быть переносчиками вирусов и заболеваний, лечение которых исследовали в лаборатории. Хотя там и утверждают, что сбежавшие обезьяны не заражены: они совсем юные, на них испытания пока не проводили.

"Если вы увидите обезьяну или группу обезьян, просто не приближайтесь к ним. Не пытайтесь их кормить и, конечно, не берите домой в качестве питомца, а просто оставайтесь в помещении, в безопасном месте и звоните в службу 911", - заявил Мэттью Гарнс, представитель администрации города.

Кто-то из местных жителей сообщил, что видел обезьян среди деревьев. Пока ни одну из них не поймали. И кто знает, возможно, обезьяны тоже выразили свою политическую волю. Ведь накануне выборов некоторые американцы заявляли, что покинут страну в случае победы Трампа.

В лаборатории все же надеются на возвращение беглянок. И даже приготовили им любимое лакомство - яблоки, которые в Йемасси не растут. Зато в вольерах их будет в достатке.