Публикации средств массовой информации о разворачиваемой в Финляндии базе беспилотников для сбора разведывательной информации нуждаются в проверке. Такое заявление сделал в пятницу, 8 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как рассказал спикер Кремля журналисту Павлу Зарубину, вступая в Североатлантический альянс, в Хельсинки "говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ".

Однако пресловутая база разведывательных БПЛА близ российских границ — это "элементы военной инфраструктуры", а потому соответствующие публикации "надо проверять", цитирует Пескова журналист в своем Telegram-канале.

В сентябре глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что постоянная дислокация натовских войск вблизи российской границы в Скандинавии пока лишь в планах. Страны Североатлантического альянса, по его словам, пока лишь выступили со своими намерениями, сейчас они работают над деталями.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен предупреждал, что в случае прямого военного столкновения Североатлантического альянса и России Финляндия исчезнет с лица Земли — она "будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными".