"Нет ничего важнее": Ирина Аллегрова высказалась о семье

Ирина Аллегрова редкий гость на сцене. Она почти не выступает на "сборниках", а "сольник" у нее был семь лет назад. Тем ценнее оказалось появление артистки на юбилейном вечере композитора Константина Губина. Императрица отечественной сцены исполнила сразу пять песен, из которых две — новинки.

Так, артистка спела композицию "Моя семья", которую она предварила такими словами:

"К концу года, который был объявлен годом Семьи, я надеюсь, что для каждого из нас, кто здесь сейчас собрался, да и вообще для любого нормального человека, вопрос семьи должен быть постоянным. Мне так кажется. Потому что нет ничего важнее просто".

А вот песня "Он - моя часть" новая для Ирины Аллегровой, сообщает "КП". Ее написал композитор Константин Губин. Артистка ясно дала понять, кому посвящена композиция.

"Мы живем в сложное время, и мы с композитором это ощущаем. Поэтому перед следующей песней я хочу сказать: слова сами по себе у меня образовались еще давно. Сегодня, в наше время, героями становятся наши любимые. Сильные, смелые, кто-то из них домой возвращается. А кто-то…" - не стала продолжать певица.