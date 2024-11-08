В Новосибирске выясняют обстоятельства ночевки тигренка в пятиэтажке

Прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в одной из многоэтажек Новосибирска поселился тигренок.

Инцидент произошел возле дома на улице Гоголя, 12. В СМИ появилось видео, где вечером 7 ноября мужчина достает из багажника легкового автомобиля тигренка и ведет его на поводке в подъезд. Утром 8 ноября тигренка увезли.

"Как я понимаю, их выгнали. Эта квартира была снята на пять суток", - рассказала изданию NGS.RU местная жительница.

В настоящий момент животное и его собственника разыскивают, сообщили РИА Новости в Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуре.

На прошлой неделе стало известно о жутком случае в Краснодарском крае. Тигрица жила в сарае в качестве домашнего питомца и систематически подвергалась побоям.