Собянин рассказал о модернизации объектов культурного наследия в Москве

Об исторических объектах коммунального хозяйства Москвы рассказал сегодня в своём блоге Сергей Собянин. Некоторым из них уже более сотни лет. Но аккуратное содержание и модернизация позволяют использовать их до сих пор.

Так, в музее-заповеднике "Царицыно" функционирует плотина, которую возвели в 18 веке. Благодаря недавней реконструкции она ещё долго и надёжно прослужит.

Подстанция "Центральная" на Раушской набережной работает уже 94 года. В ближайшее время там обновят оборудование.

"Шлюз на реке Яузе" был построен в первой половине прошлого столетия. И с того момента сохранился в неизменном виде. Механизмы ежегодно проверяют и при необходимости ремонтируют.

