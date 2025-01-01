Песков рассказал, решил ли Путин пригласить Трампа на 80-летие Победы

Пока нет понимания, пригласит ли российский лидер Владимир Путин избранного президента США Дональда Трампа на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в 2025 году в Москве. Об этом в пятницу, 8 ноября, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России, по этому вопросу "пока неизвестно, подождите". Песков напомнил, что еще "не было никаких контактов" между Путиным и Трампом, а также "нет понимания", какой может быть повестка их общения.

При этом спикер Кремля подтвердил, что поздравление в адрес Дональда Трампа с избранием президентом США, которое Владимир Путин озвучил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, можно считать официальным, сообщает ТАСС.

Ранее Песков подчеркивал, что "в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование" юбилея Великой Победы, поскольку "это очень важная годовщина".

При этом из лидеров западных государств о готовности принять такое приглашение уже заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо — визит в Москву по такому важному поводу он назвал "честью и радостью".